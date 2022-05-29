«Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль»

Аргументы Недели → Спорт 13+

29 мая 2022, 07:10

Реал, Panoramic/Keystone Press Agency

В ночь на воскресенье, 29 мая, футболисты испанского клуба "Реал" обыграли на матче в пригороде Парижа английский "Ливерпуль", что позволило спортсменам стать победителями Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Финальная встреча в Сен-Дени завершилась со счетом 1:0. На 59-й минуте игры гол забил Винисиус Жуниор. На 43-й минуте матча спортсмен "Реала" Карим Бензема отправил мяч в ворота "Ливерпуля", однако арбитр принял решение из-за офсайда отменить гол.

Отметим, что "Реал" стал победителем Лиги Чемпионов в четырнадцатый раз – это рекорд данного турнира.