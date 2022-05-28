В Париже перед началом финального матча Лиги чемпионов УЕФА полиция применила против фанатов слезоточивый газ

Аргументы Недели → Спорт 13+

28 мая 2022, 23:06 Источник: РБК

На финальном матче Лиги чемпионов на стадионе "Стад де Франс", IMAGO/Julius Frick/globallook.com

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» в субботу начался на 37 минут позже из-за проблем с безопасностью при проходе фанатов на стадион «Стад де Франс» (Париж). Об этом сообщает британское издание Mirror.

Как пишет издание, сложности с проходом болельщиков возникли из-за проблем с организацией матча. У входов на стадион возникли огромные очереди, часть фанатов пыталась прорваться на арену без билетов. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА должен был состояться 28 мая на «Газпром Арене» в Петербурге. Однако в связи с началом российской военной спецоперации в Украине и последовавших после этого санкций, матч был перенесен в Париж.