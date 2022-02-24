УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в связи с событиями на Украине

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24 февраля 2022, 18:05

Фото: pixabay.com

По информации Associated Press, место проведения финала футбольной Лиги чемпионов может быть пересмотрено в пятницу на внеочередном заседании исполкома УЕФА.



Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен был состояться 28 мая на «Газпром Арене» в Петербурге. Теперь же это решение может быть изменено.