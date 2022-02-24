Аргументы Недели Спорт  → Футбол 13+

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в связи с событиями на Украине

, 18:05

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в связи с событиями на Украине
Фото: pixabay.com

По информации Associated Press, место проведения финала футбольной Лиги чемпионов может быть пересмотрено в пятницу на внеочередном заседании исполкома УЕФА.

Финальный матч нынешнего розыгрыша турнира должен был состояться 28 мая на «Газпром Арене» в Петербурге. Теперь же это решение может быть изменено.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире