Департамент спорта Москвы дополнит традиционную акцию «Ночь в музее» спортивными активностями

Участники акции «Ночь в музее» в 2022 году смогут посетить тренировки в музеях в рамках специального проекта Sport and Art. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.
«В этом году департамент спорта Москвы выступил с инициативой по дополнению программы общегородской акции «Ночь в музее» спортивными активностями, а значит, любой желающий сможет не только насладиться живописью, скульптурой, архитектурой, но и сделать шаг навстречу спорту. Две тренировки по стретчингу ждут тех, кто стремится к гибкости и пластичности. Пройдут занятия в парке искусств «Музеон» и в Галерее Ильи Глазунова. Кремль в Измайлово и центры современного искусства «Винзавод» и «МАРС» примут у себя тренировки по йоге. Проведут их высококлассные тренеры от сети премиум фитнес-клубов World Class. В парке искусств «Музеон» найдется место не только вдумчивому стретчингу, но и массовому сайклингу от Music Cycle Festival», - говорится в сообщении.
Также организаторы акции подготовили для участников акции две эксклюзивные экскурсии.
«Самокатный исторический тур по олимпийскому комплексу «Лужники» в сопровождении специального аудиогида раскроет участникам интересные факты о сердце спортивной жизни России. На вторую, более камерную, экскурсию приглашает стадион «Динамо». Вместе с экскурсоводом-экспертом гости пройдут по одному из самых современных спортивных сооружений Москвы, где, впрочем, бережно хранятся ценные декоративные элементы легендарного стадиона, который видел головокружительные сейвы лучшего голкипера XX века - Льва Яшина», - добавили в пресс-службе.
Кроме того, фасад главного здания «Винзавода» превратится в огромный экран, на котором можно будет поиграть в популярные спортивные игры.
Узнать подробное расписание экскурсий и тренировок можно на сайте art.moscow.sport. Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет 21 мая.
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