В Челябинске рассказали о пользе 10 тысяч шагов

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт 13+

29 апреля 2022, 08:03 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Как в плотном графике найти время для регулярных прогулок рассказали ведущие подкаста «Простые разговоры».

Новый выпуск был посвящен одному из главных принципов ЗОЖ: 10 тысячам шагов в день. Мнением о том, насколько это полезно для организма, поделились Сергей Филичкин, Александр Файрузов и Максим Сельницин.

«Не важен вид нагрузки, ей вполне может быть бытовая суета, поход в спортзал или бассейн, те же 10 тысяч шагов. Нужно двигаться, а не лежать на диване», — уверен Сергей Филичкин.

Александр Файрузов рассказал, что регулярные прогулки значительно улучшили его самочувствие. Также ведущий дал совет, как вписать 10 тысяч шагов в рабочий график.

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