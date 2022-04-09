«Матч ТВ»: призеры Олимпиады в Пекине вместо автомобилей получат деньги

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9 апреля 2022, 12:20 Источник: Матч-ТВ

Олимпийский чемпион Александр Большунов, фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Призеры зимней Олимпиады, которая в 2022 году прошла в Пекине, вместо автомобилей получат денежную компенсацию. В предыдущие годы после Олимпийских игр российские победители и призеры получали в подарок дорогие автомобили - иномарки.

Фонд поддержки олимпийцев России с 2006 года вручал российским победителям летней Олимпиады-2020 в Токио BMW X5, призерам — BMW X3.

Сейчас замена автомобилей на денежные компенсации связана с тем, что иностранные производители не могут предоставить необходимое количество автомобилей российским спортсменам.

Призеры Олимпиады в Пекине получат правительственные выплаты: четыре миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона рублей за серебро и 1,7 миллиона рублей за бронзу.

Зимние Олимпийские игры прошли в Пекине с 4 по 20 марта. Сборная России завоевала всего 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.