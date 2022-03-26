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«Мировое первенство без русских – это настоящий цирк!»: Александр Жулин о чемпионате мира по фигурному катанию

, 15:25 Источник: sports.ru

«Мировое первенство без русских – это настоящий цирк!»: Александр Жулин о чемпионате мира по фигурному катанию
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин отреагировал на отстранение российских фигуристов от международных соревнований.

«Почему бы Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону было не обновить мировой рекорд на турнире без российских спортсменов?

Мировое первенство без русских – это настоящий цирк! Я не смотрю чемпионат мира из принципа.

Я сейчас в Саранске и как раз вчера смотрел прыжковый турнир на Кубке Первого канала. Наши девочки там напрыгали такое количество четверных прыжков, что на чемпионатах мира такое и за 30 лет не напрыгают.

Отлучить россиян от всех соревнований – это выглядит очень глупо. Политика политикой, но зачем все запрещать? Так что я не буду из принципа смотреть чемпионаты мира, пока нас не допустят обратно», – сказал Жулин.

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