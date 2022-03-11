Футбольного тренера Анатолия Тимощука лишили всех титулов на Украине

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11 марта 2022, 17:24 Источник: sports.ru

Анатолий Тимощук, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В пятницу, 11 марта, стало известно, что тренера "Зенита" Анатолия Тимощука лишили всех титулов на Украине. Украинская ассоциация футбола официально объявила, что спортсмена лишили лицензии Pro.

Уточняется, что Анатолия Тимощука лишили всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины, исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на украинской территории.

Кроме того, администрация УАФ намерена обратиться в органы государственной власти с просьбой о лишении спортсмена всех государственных наград и почетных званий.