УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в ускоренном рассмотрении апелляции на отстранение команд

Аргументы Недели → Спорт 13+

10 марта 2022, 17:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Российском футбольном союзе в четверг сообщили об отказе Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) РФС в ускоренном порядке рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде по отстранению сборной России и российских клубов от международных соревнований.

РФС сегодня, 10 марта, получил соответствующее уведомлением. Теперь оба дела будут слушаться в обычном порядке. "При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т. е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнований)", - говорится в сообщении РФС. В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения - следующая неделя.

Не позднее 21 марта РФС должен отправить в суд полную апелляционную жалобу, после в течение 20 дней последуют отзывы от ФИФА и УЕФА. По итогам обмена письменными позициями коллегия арбитров решит вопрос о необходимости слушаний по делу, пояснил РФС.