Немецкая Bild сообщила, что больше не будет показывать логотип «Газпрома» на майках футболистов «Шальке-04»

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23 февраля 2022, 19:25 Источник: Sports.ru

"Шальке", Jorgen Fromme/globallook.com

Немецкая газета Bild сообщила о том, что больше не будет демонстрировать логотип «Газпрома» на майках футболистов команды «Шальке», спонсором которой является российская корпорация.

«Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу «Газпрома» по телевизору под гимн Лиги чемпионов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Bild.

Редакция приняла решение на фото игроков закрывать логотип «Газпрома» надписью «Свободу Украине».

Накануне «Шальке» выступил с заявлением по поводу сотрудничества с «Газпромом», в котором сообщил, что «с волнением» следит за событиями в Восточной Европе.

«Газпром Германия», дочерняя компания российской энергетической компании «Газпром» – уже 15 лет надежный партнер «Шальке» и поставщик газа Германии. Ответственные люди «Шальке» находятся в постоянном диалоге с многолетним спонсором клуба», - говорится в заявлении.

В нем также содержится призыв к миру ко всем, кто оказался вовлечен в украинский кризис.