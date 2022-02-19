Борис Джонсон: нельзя позволить, чтобы Россия шантажировала европейские страны

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19 февраля 2022, 16:19 Источник: РИА Новости

Борис Джонсон, Tobias Hase/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что экономических санкций против России может оказаться недостаточно, чтобы остановить ее «вторжение» на Украину, и призвал остановить российский «шантаж» европейских стран.

«Мы должны признать, что эти меры Великобритании и наших союзников, драконовские санкции, интенсификация обороны НАТО, усилие наших украинских друзей, может оказаться недостаточно, чтобы сдержать агрессию России, и поэтому крайне важно извлечь уроки 2014 года», - сказал Джонсон.

Он заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия «шантажировала европейские страны», а ее угрозы «изменили европейскую архитектуру безопасности, чтобы произошла новая Ялта и разделение региона на сферы влияния».

Особое внимание в своей речи Джонсон уделил необходимости избавиться от зависимости Европы от российского газа и найти альтернативные источники поставок топлива.

«Мы должны освободить нас от зависимости от газа и нефти Путина. Я понимаю сложность и цену этих усилий. Это проще сказать, чем сделать…Однако манипуляции «Газпрома» при поставках газа в Европу не должны быть игнорированы», - заявил Джонсон.