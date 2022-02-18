Эксперт по энергетике Александр Власов: США не смогут обеспечить Евросоюз газом

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18 февраля 2022, 15:50 Источник: "Экономика сегодня"

Газ, Panoramic/globallook.com

США не смогут найти для Евросоюза альтернативу «Газпрому», так как в мире нет свободных источников газа, считает кандидат технических наук Александр Власов.

В последнее время США на фоне ситуации вокруг Украины активно пытаются найти для ЕС альтернативных «Газпрому» поставщиков топлива. Власов уверен, что это не удастся сделать, так как в мире нет сейчас свободного газа, который можно было бы перераспределять без последствий для энергетики. По его словам, переброс американского сниженного газа в европейские страны спровоцирует новый энергетический кризис, теперь уже на азиатском рынке.

«Свободного газа в мире нет. И если США бросятся спасать Европу поставками сжиженного природного газа, то это незамедлительно скажется на азиатском рынке, который попросту останется без голубого топлива. А далее – борьба за энергоресурс, новый взлет цен и энергетический кризис в Азии», – считает эксперт.