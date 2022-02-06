Канцлер ФРГ Шольц обсудит с Байденом возможности поставок катарского газа в Европу взамен российского

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6 февраля 2022, 20:27 Источник: ТАСС

Байден, Меркель и Шольц на саммите в Риме, 2021 г., Oliver Weiken/dpa/globallook.com

Во время своего визита в США 7 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудит с президентом Байденом альтернативные поставки газа в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы можем помочь в координации поставок газа. Работа продолжается. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра»,- заявил Салливан.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе переговоров с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани обсудил возможности поставки в Европу газа на случай, если Запад введет против России санкции. При этом агентство Associated Press, сообщившее о переговорах, писало, что Катару «это будет очень трудно сделать, потому что избыточного предложения нет»: он уже работает на полную мощность, осуществляя поставки газа в основном в страны Азии.

В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что Европа не сможет найти замену российскому газу, поскольку «поставки «Газпрома» больше, чем все катарское производство».