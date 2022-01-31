AP: Байден намерен договориться с Катаром о поставках в Европу газа взамен российского в случае введения санкций против РФ

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31 января 2022, 09:53 Источник: "Интерфакс"

Джо Байден, Yuri Gripas/globallook.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани, которые пройдут в понедельник, намерен обсудить возможности поставки в Европу газа, если Запад введет против России санкции. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как пишет агентство, речь идет о «разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия попытается отрезать Европу от поставок газа». Это может случиться, если Запад «при любом российском вторжении на Украину» введет против РФ экономические санкции.

При этом агентство приводит оценки экспертов, из которых следует, что Катару «это будет очень трудно сделать, потому что избыточного предложения нет»: он уже работает на полную мощность, осуществляя поставки газа в основном в страны Азии.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что Европа не сможет найти замену российскому газу, поскольку «поставки «Газпрома» больше, чем все катарское производство».

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