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Эксперт по энергетике Сергей Пикин: Европа не найдет замену российскому газу

, 08:31 Источник: "Экономика сегодня"

Эксперт по энергетике Сергей Пикин: Европа не найдет замену российскому газу
"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

Заявления западных политиков о том, что Европа сможет найти замену российскому газу, относятся к категории «политических фантазий». Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Американцы и их партнеры в Европе отыгрывают информационную повестку, которая не имеет ничего общего с реальностью. Факты таковы, что в мире нет лишнего газа, а объемы поставок «Газпрома»больше, чем все катарское производство. Чтобы хоть как-то заместить российские поставки газа, нужно забрать сырье у других потребителей в мире»,- считает Пикин.

В воскресенье глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге написал, что в случае прекращения поставок российского газа Европа сможет получать топливо из США, Катара и Азербайджана.

«США в таком случае придется отказаться от своего газа и передать его по доброй воле в Европе, да и то, американских мощностей по сжижению сырья не хватит для замещения российских поставок»,- оценил такую возможность Пикин.

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