Жозеп Боррель: ЕС рассчитывает на США, Катар и Азербайджан, если Россия снизит поставки газа в Европу

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30 января 2022, 22:09 Источник: РИА Новости

Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

В случае снижения поставок в Европу российского газа Евросоюз рассчитывает на то, что необходимые объемы топлива он сможет получить из Катара, Азербайджана и США. Об этом в своем блоге написал председатель Европарламента Жозеп Боррель.

«Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки»,- заявил глава евродипломатии.

При этом в Кремле не раз подчеркивали, что Россия всегда выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и никогда не давала повода усомниться в ее надежности.

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