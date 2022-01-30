Жозеп Боррель: ЕС рассчитывает на США, Катар и Азербайджан, если Россия снизит поставки газа в Европу

В случае снижения поставок в Европу российского газа Евросоюз рассчитывает на то, что необходимые объемы топлива он сможет получить из Катара, Азербайджана и США. Об этом в своем блоге написал председатель Европарламента Жозеп Боррель.
«Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки»,- заявил глава евродипломатии.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что Россия всегда выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и никогда не давала повода усомниться в ее надежности.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.