Путин назвал попыткой поставить все «с ног на голову» обвинения ЕС и Украины в адрес «Газпрома»

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23 декабря 2021, 15:56

плита, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения Европы и Украины в адрес «Газпрома» в возникновении энергетического кризиса. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2 190 долларов за тысячу кубометров был достигнут 21 декабря.

«Никакой здесь правды нет. Это просто попытка "с ног на голову" опять все поставить... Да врут все время, вот поэтому "тень на плетень" наводят»,- высказал российский лидер в ходе ежегодной Большой пресс-конференции.

Путин отметил, что «Газпром» поставляет весь объем голубого топлива, который запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам. По словам главы государства, компания даже увеличила поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы. Президент считает, что это «единственная страна, единственная компания мировая, которая так себя ведет».

«Я уже говорил на различных мероприятиях, в том числе международного характера, что, например, американские поставщики снялись с Европы, европейского рынка ... сжиженного природного газа»,- резюмировал Путин.

Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что высокие цены на газ ведут к падению немецкой экономики.

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