Эксперт Белов: высокие цены на газ ведут к падению немецкой экономики

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22 декабря 2021, 22:40 Источник: Экономика сегодня

плита, фото: pixels.com

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что немецкая экономика страдает от аномального разгона цен на голубое топливо. По его словам, на нидерландской бирже TTF газовый фьючерс на 18.00 22 декабря стоил 2069,73 доллара за тысячу кубометров.

Белов отметил, что ситуация с ценами на голубое топливо больно бьет по народному хозяйству Европейского союза и ФРГ. Он пояснил, что германская инфляция в ноябре поднялась до рекордной за десятилетия отметки в 5,2% и будет разгоняться дальше. Эксперт считает, что проблему могли бы сгладить запуском «Северного потока – 2», но сертификация трубопровода заморожена. Специалист добавил, что это событие является одной из причин разгона газовых котировок до 2000 долларов.

«Ситуация с газом ведет к росту цен в ФРГ, в первую очередь на электричество и тепло, и к банкротству компаний. Сегодня в Берлине объявили о банкротстве еще одной организации, поставлявшей электроэнергию на внутренний рынок»,- продолжил он.

Эксперт подчеркнул, что спекулянты загнали цены на газ наверх, а страдают от этого потребители и компании, предоставляющие соответствующие услуги. При этом Белов назвал «типичными» для ЕС обвинения в адрес «Газпрома» и России из-за цен на газ. При этом он уверен, что Берлин придерживается такой же позиции, но в Германии их не высказывают официально.

«Регулятор требует от Nord Stream 2 AG создания “дочки”, которая бы соответствовала его требованиям. С одной стороны, причиной ситуации является политика против “Газпрома” под эгидой “отморозим себе все что угодно”, а с другой – действия спекулянтов, которые двигают цены на газ вверх-вниз в зависимости от поступающей информации»,- резюмировал специалист.

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