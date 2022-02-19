Александр Большунов будет знаменосцем команды Олимпийского комитета России на закрытии Олимпиады в Пекине

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19 февраля 2022, 16:09

Александр Большунов, фото: vk.com/olympic_russia

Александр Большунов, завоевавший на Олимпиаде в Пекине три золота, будет знаменосцем команды Олимпийского комитета России на закрытии игр в столице Китая. Король лыж понесёт наше знамя на Церемонии закрытия Олимпийских игр, сообщается в аккаунте ОКР в соцсети "Вконтакте".

Глава ОКР Станислав Поздняков объявил: "Я хочу от лица всей нашей олимпийской делегации после консультации со всеми тренерами и спортсменами объявить, что Александр Большунов – наш знаменосец".

Ранее в субботу уроженец Брянской области Александр Большунов выиграл марафон, гонку с общего старта свободным ходом. До этого он становился победителем гонки в скиатлоне и эстафете.

Всего Большунов на этой Олимпиаде завоевал пять медалей. Кроме золотых, завоевал серебро в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км и бронзу в командном спринте.

После сегодняшнего старта, Александр раскрыл, что посвятил победу своей жене Анне. Лыжник после финиша трижды поцеловал снег. Большунов поблагодарил тренеров, родителей, сервисменов, всех, кто работает с лыжниками. Олимпийский чемпион подчеркнул, что сервисмены прекрасно справились со своей работой на Играх в Пекине.

Отметим, дистанцию сегодня из-за сильного ветра сократили с 50 до 30 км.