Тутберидзе: нахожусь в недоумении от оценки своей работы главой МОК Бахом

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19 февраля 2022, 11:23 Источник: Инстаграм А. Жулина

Тутберидзе и Глейхенгауз с Камилой, фото: vk.com/olympic_russia

Этери Тутберидзе, воспитавшая со своей командой тренеров олимпийских чемпионок, чемпионок мира, призеров соревнований самого высоко уровня, прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о её ученице Камиле Валиевой.

Бах заявил, что тренеры холодно встретили свою ученицу Камиру Валиеву после ее произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. На Олимпиаде пятнадцатилетняя Камила Валиева заняла четвертое место.

А перед произвольной девочка пережила тяжелые дни, когда появились сообщения сомнительном допинг-тесте и стоял вопрос, допустят ли ее до индивидуальных соревнований.

Тренер, фигурист Александр Жулин, ученики которого становились чемпионами и призерами Олимпиад, встал на защиту Этери Тутберидзе. Он открыто обратился к Баху. "Вы, пожалуйста, проанализируйте Вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке, начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины Вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно. По меньшей мере, не Вам учить выдающегося тренера манерам", - написал Жулин и добавил, что "очень бы хотелось изменений в политике WADA".

Этери Тутберидзе поблагодарила коллегу за поддержку. "Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом",— написала она в комментариях к открытому письму Александра Жулина, обращенному к главе МОК в Instagram.

Анна Щербакова выиграла Олимпиаду в Пекине. Серебро завоевала Александра Трусова. Саша Трусова впервые в истории выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Обе ученицы Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Их ученица и Камила Валиева - гениальная, талантливейшая девочка.

Как считают великие специалисты по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Илья Авербух, Камилу сломали в Пекине.