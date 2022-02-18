Российская фигуристка Алена Косторная — олимпийской чемпионке Анне Щербаковой: «Ты заслужила эту медаль!»

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18 февраля 2022, 12:30 Источник: teleprogramma.pro

Анна Щербакова и Алена Косторная, Dmitry Golubovich/globallook.com

Российская фигуристка Алена Косторная считает, что Анна Щербакова как никто другой заслуживает золотой олимпийской награды в женском одиночном катании. Об этом она написала в своем инстаграме.

Анна Щербакова в четверг в очень драматичном турнире одиночниц завоевала золото пекинской Олимпиады. Косторная, которая, как и Щербакова, тренируется у Этери Тутберидзе, не отобралась в олимпийскую сборную, но, как пишет она, «четко определила для себя спортсменку», за которую будет болеть.

«Мы давно общаемся, дружим, мне она может доверить множество тайн и секретов, вместе мы проходили многие тяжелые моменты», - написала Косторная.

Она назвала фигурное катание очень трудным и тяжелым видом спорта: «как морально, так и физически». «К сожалению, сейчас я не смогла пройти этот путь [до Олимпиады], но, надеюсь, еще смогу. А вот Аня смогла, она вытерпела все, ее путь был намного труднее, и она смогла».

«Я горжусь тобой, и кто бы что ни говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки», - заключила Косторная.