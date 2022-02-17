Организаторы не пригласили Камилу Валиеву участвовать в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Организаторы уже готовятся провести показательные выступления.
Выступят победительница Игр Анна Щербакова, серебряный призер Александра Трусова, японка Каори Сакамото.
Организаторы пригласили кореянку Ю Ен, американку Алису Лю и фигуристку из Бельгии Луну Хендрикс. Камилы Валиевой в списке не оказалось. Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде состоятся в воскресенье, 20 февраля. Это будет заключительный день Игр.
Камила Валиева заняла четвертое место в Олимпийских играх в Пекине. Фигуристка пережила тяжелые дни.
Алексей Ягудин считает, что Камилу сломали. Она сделала несколько ошибок, хотя ранее блестяще, с закрытыми глазами выполняла эти элементы.
Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также заявил, что Валиеву психологически сломали.
"Какой ужас", - проронила Ирина Слуцкая, увидев оценки Валиевой за произвольную программу.
Легендарная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после четвёртого места Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине эмоционально сказала, что фигуристу били и убили. Не только Тарасова так считает.