Организаторы не пригласили Камилу Валиеву участвовать в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине

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17 февраля 2022, 21:03 Источник: Тeleprogramma.pro

Камила Валиева, фото: vk.com/olympic_russia

Российская фигуристка Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Организаторы уже готовятся провести показательные выступления.

Выступят победительница Игр Анна Щербакова, серебряный призер Александра Трусова, японка Каори Сакамото.

Организаторы пригласили кореянку Ю Ен, американку Алису Лю и фигуристку из Бельгии Луну Хендрикс. Камилы Валиевой в списке не оказалось. Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде состоятся в воскресенье, 20 февраля. Это будет заключительный день Игр.

Камила Валиева заняла четвертое место в Олимпийских играх в Пекине. Фигуристка пережила тяжелые дни.

Алексей Ягудин считает, что Камилу сломали. Она сделала несколько ошибок, хотя ранее блестяще, с закрытыми глазами выполняла эти элементы.

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также заявил, что Валиеву психологически сломали.

"Какой ужас", - проронила Ирина Слуцкая, увидев оценки Валиевой за произвольную программу.

Легендарная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после четвёртого места Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине эмоционально сказала, что фигуристу били и убили. Не только Тарасова так считает.