Россиянин Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине

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16 февраля 2022, 15:48

Илья Буров, фото: Brian Cassella/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Российский фристайлист Илья Буров заработал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен принёс национальной команде 24-ю награду.

Буров получил за прыжок в финальном этапе 114,93 балла. Золото выиграл представитель сборной Китая Гуанпу Ци – 129,00. Серебряную медаль завоевал украинец Александр Абраменко – 116,50.

Младший брат Ильи трехкратный чемпион мира по фристайлу Максим Буров не сумел пройти квалификацию.

Олимпийский турнир по лыжной акробатике прошел в два этапа: в первом двенадцать спортсменов продемонстрировали по два прыжка, после чего шестеро лучших прошли в решающий этап.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина в среду завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх.