Четыре российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине

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16 февраля 2022, 12:33

фото: vk.com/olympic_russia

Российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина в среду завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Это невероятно радостное событие для поклонников биатлона.

Сегодня девушки принесли четвертую медаль биатлонной сборной на Играх. Победительницами в эстафете четыре по шесть километров стали шведки Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг.

После первого этапа эстафеты наши биатлонистки были седьмыми. Второй бежала и стреляла Кристина Резцова и вывела команду вперед. Далее Миронова допустила четыре промаха на стойке, ей пришлось бежать штрафной круг. Эстафету Света передала третьей c отставанием в 13,5 секунды от лидеров.

Ульяне Нигматуллиной удалось обойти итальянку Федерику Санфилиппо и держать дистанцию от Дениз Херрманн.

До этой Олимпиады российские биатлонистки завоевывали медаль в эстафете на Олимпиаде в 2010 году.



"Поздравляем! Такие умнички, красавицы!" - пишут в комментариях болельщики.

Вчера мужская команда выиграла бронзовые медали.