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Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

, 12:46

Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине
vk.com/olympic_russia

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
В 10:15 (мск) Юлия Ступак и Наталья Непряева стартовали в полуфинале командного спринта.

Наталья и Юлия бежали классическим стилем. Олимпийскими чемпионками стали лыжницы из Германии. Россиянки уступили победительницам всего 0,7 секунды.

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