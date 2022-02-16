Аргументы Недели → Спорт 13+

16 февраля 2022, 12:46

vk.com/olympic_russia

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

В 10:15 (мск) Юлия Ступак и Наталья Непряева стартовали в полуфинале командного спринта.

Наталья и Юлия бежали классическим стилем. Олимпийскими чемпионками стали лыжницы из Германии. Россиянки уступили победительницам всего 0,7 секунды.