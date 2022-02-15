Камила Валиева допустила ошибку во время короткой программы на Олимпийских играх в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева во вторник, 15 февраля, представила короткую программу на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка ошиблась в ходе выполнения первого прыжка и набрала 82,16 балла.
Ошибку Камила Валиева допустила в процессе приземления с акселя в три с половиной оборота. После этого российская фигуристка чисто продемонстрировала тройной флип и каскад тройной лутц.
Сообщается, что после завершения выступления зрители приветствовали Валиеву стоя.
Напомним, ранее сегодня адвокат Александр Добровинский заявил, что отменой церемонии награждения МОК хочет добиться ненависти к Камиле Валиевой со стороны всего мира.