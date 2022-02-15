Адвокат Добровинский: отменой церемонии награждения МОК хочет добиться ненависти к Валиевой со стороны всего мира

Аргументы Недели → Общество 13+

15 февраля 2022, 13:32 Источник: teleprogramma.pro

Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпийских играх в Пекине, если российская спортсменка Камила Валиева войдет в тройку призеров.

«МОК, который убрал награждение фигуристов как в командном зачете, так и в предполагаемом индивидуальном, делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир»,- высказал он в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Добровинский уверен, что все страны хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают. По его словам, это тот самый момент, ради которого борются на Олимпиаде.

«Почему ее попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения? В том числе для спортсменов других стран, оказавшихся на этом же пьедестале»,- резюмировал адвокат.

Ранее руководитель дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд выразил мнение, что триметазидин попал в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки.