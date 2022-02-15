Денис Освальд из МОК заявил, что триметазидин попал в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки

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15 февраля 2022, 11:10

Камила Валиева, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Руководитель дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд во вторник, 15 февраля, сделал заявление по поводу того, как запрещённое вещество триметазидин могло попасть в организм фигуристки из России Камилы Валиевой.

Ответ Освальда обнародовал журналист Том Шад в Twitter. По словам спортивного чиновника, лекарственный препарат мог попасть в организм 15-летней спортсменки вместе с продуктом, который употреблял дедушка фигуристки.

После заседания выездной панели CAS вынес решение о том, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях. Таким образом, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки отклонили.

Напомним, пятнадцатилетняя фигуристка, воспитанница тренеров группы Этери Тутберидзе Камила Валиева накануне впервые высказалась о ситуации с допингом, которая произошла в период Олимпийских игр в Пекине.