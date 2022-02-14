Валиева высказалась о ситуации на Играх в Пекине: «Эти дни для меня были очень сложными. Счастлива на ОИ представлять страну»

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14 февраля 2022, 20:06

vk.com/club_kamila_valieva

Пятнадцатилетняя фигуристка, воспитанница тренеров группы Этери Тутберидзе Камила Валиева впервые высказалась о ситуации с допингом, которая произошла в период Олимпийских игр в Пекине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить Валиеву до участия в индивидуальных соревнования на Олимпиаде в Пекине.

Фигуристка за несколько часов до короткой программы со слезами на глазах сказала в эфире Первого канала, что эти несколько дней были очень сложными для нее, и уже не хватает эмоций. "Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения", - призналась спортсменка.

"При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну", сказала Валиева и выразила надежду, что максимально настроится и покажет свой результат".

Соревнования в одиночном катании женщин стартуют во вторник, 15 февраля, в 13:05 мск. В этот день - короткая программа. 17 февраля - произвольная.

После победы российских фигуристов в командных соревнования не вручали награды. Стало известно о сомнительном допинг-тесте одного из российских фигуристов.

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Камилу Валиеву. В декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 9 февраля РУСАДА отменило решение.

Всемирное антидопинговое агентство разочаровано решением CAS о допуске Валиевой к личному турниру. Тесты спортсменки на играх чистые.