WADA разочаровано решением CAS не отстранять российскую фигуристку Валиеву от Олимпиады в Пекине

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14 февраля 2022, 12:54 Источник: РИА Новости

Камила Валиева, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Согласно информации, полученной WADA, допинг-проба (Валиевой) в данном случае не была помечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная, когда она была получена антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Это означало, что лаборатория не знала, как ускорить анализ этого образца»,- говорится в сообщении.

В WADA всегда ожидают, что антидопинговые организации будут поддерживать связь с лабораториями, чтобы гарантировать ускоренную проверку анализов и получение результатов до того, как спортсмены отправятся на крупные соревнования.

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс выразил надежду на то, что Олимпиада в Пекине не запомнится ситуацией с российской фигуристкой Камилой Валиевой.