Директор по коммуникациям МОК Адамс понадеялся на то, что Олимпиада-2022 не запомнится ситуацией с Валиевой

Аргументы Недели → Спорт 13+

14 февраля 2022, 11:47

Фигуристка Камила Валиева, Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс выразил надежду на то, что Олимпиада 2022 года в Пекине не запомнится ситуацией с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Соответствующее заявление Адамс сделал на брифинге.

«Эта ситуация беспокоит нас и всех спортсменов… Я надеюсь, что не этим запомнятся Игры», — отметил Адамс.

Напомним, что в конце декабря 2021 года фигуристка Камила Валиева сдавала пробу на допинг, которая показала положительный результат. В минувшее воскресенье выездная сессия по проверке CAS отклонила апелляции МОК, ISU и WADA, после чего пятнадцатилетняя спортсменка была допущена до личных соревнований в Пекине.