Тренер Жулин: фигуристка Валиева должна всё доказать своим выступлением на Олимпиаде в Пекине

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14 февраля 2022, 10:40 Источник: RT

Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Тренер Александр Жулин оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Жулин очень рад, Камилу Валиеву допустили до соревнований. Двукратный призёр Олимпиады в танцах на льду назвал спортсменку «великолепной и гениальной». По его словам, теперь фигуристка должна все доказать своим выступлением.

Комментируя RT серебро своих подопечных Никиты Кацалапова и Виктории Синициной в танцах на льду, Жулин сказал, что ни катались хорошо, но занявшие первое место французы были «слишком хороши».