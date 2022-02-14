Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине

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14 февраля 2022, 09:06 Источник: РИА Новости

Камила Валиева, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) - итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич приняли решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены»,- говорится в сообщении.

15-летняя спортсменка выиграла короткую (90,18 балла) и произвольную (178,92 балла) программы в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Однако церемонию награждения перенесли на неопределенный срок из-за допинг-теста. В образце фигуристки обнаружили следы запрещенного и квалифицированного как допинг триметазидина.

Затем Олимпийский комитет России заявил, что до и после 25 декабря пробы Валиевой показали отрицательный результат, а полученный образец не относится к периоду проведения Олимпийских игр.