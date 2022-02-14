Песков: в Кремле надеются, что Валиевой скоро вручат золотую медаль по фигурному катанию в командном зачете ОИ

Аргументы Недели → Спорт 13+

14 февраля 2022, 15:00 Источник: ТАСС

Камила Валиева, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В Кремле рады, что Камила Валиева сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете, отметил Песков. По его словам, вся страна желает фигуристке выиграть Олимпиаду. Официальный представитель Кремля добавил, что это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен к ней стремится.

Он надеется, что золотая медаль в командном зачете по фигурному катанию будет скоро вручена Валиевой.

«Это требует активной работы со стороны наших спортивных властей, эта работа продолжается и будет продолжаться»,- резюмировал пресс-секретарь.

Ранее фигурист Илья Авербух пожелал Валиевой показать свой максимум на Олимпиаде в Пекине.