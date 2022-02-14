Илья Авербух пожелал российской фигуристке Валиевой показать свой максимум на Олимпиаде в Пекине

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14 февраля 2022, 13:32 Источник: teleprogramma.pro

Камила Валиева, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигурист Илья Авербух поздравил юную коллегу Камилу Валиеву с допуском к личному турниру зимних Олимпийских игр в Пекине. Соответствующее решение 14 февраля озвучил Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Ура! Камила Валиева будет выступать! Вот, что значит - аккумулировать позитивную энергию! Более 2000 писем было под моим постом о Камиле, и я благодарю каждого из вас за поддержку! Удачи Камиле и, конечно, двум нашим очаровательным девочкам - Анне Щербаковой и Саше Трусовой»,- цитирует слова заслуженного мастера спорта России портал Teleprogramma.pro.

Авербух рад, что «самая сильная команда в мире» снова в сборе. Фигурист пожелал россиянкам удачи и показать свой максимум на выступлении.

Ранее сообщалось, что церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде 2022 года будет отменена, если российская спортсменка Камила Валиева войдет в тройку призеров.