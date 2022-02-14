МОК отменит церемонию награждения фигуристок на Олимпиаде в Пекине, если Камила Валиева войдет в тройку призеров

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14 февраля 2022, 13:23 Источник: МОК

Олимпиада в Пекине, Peter Kneffel/dpa

Церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде 2022 года будет отменена, если российская спортсменка Камила Валиева войдет в тройку призеров, заявили в пресс-службе МОК.

Международный олимпийский комитет также попросил Международный союз конькобежцев (ISU) допустить к участию в произвольной программе 25-ю спортсменку в случае, если Камила Валиева попадет в список 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы. По мнению МОК, это будет справедливо.

Подчеркивается, что при согласовании с соответствующими спортсменами и Национальными олимпийскими комитетами Международный олимпийский комитет организует достойную церемонию награждения, если дело российской фигуристки будет завершено.