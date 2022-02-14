Российские фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине

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14 февраля 2022, 08:38

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду. Спортсмены принесли национальной команде 18-ю медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Синицина и Кацалапов за свой произвольный танец получили 131,66 балла. В сумме за два проката они набрали 220,51 балла.

Первое место заняли члены французской сборной Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98), третье место - американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью (218,02).

Отмечается, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место, Диана Дэвис и Глеб Смолкин - 14-е.

Напомним, что 4 февраля Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.