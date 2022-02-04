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Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ

, 08:53 Источник: РИА Новости

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Чемпионы мира и Европы в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования стартовали в пятницу, 4 февраля.

Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца получили 85,05 балла. Первое место заняли представители американской сборной Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью - 86,56 балла, третье место досталось итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - 83,83.

После двух дисциплин командного турнира по фигурному катанию лидирующую позицию занимают США – 20 очков, далее идут сборная России – 17 очков и Италия – 14 очков. Он продолжится короткой программой в парном катании.

Ранее сообщалось, что фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира, уступив американцу. 

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