Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном турнире ОИ

Чемпионы мира и Европы в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования стартовали в пятницу, 4 февраля.
Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца получили 85,05 балла. Первое место заняли представители американской сборной Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью - 86,56 балла, третье место досталось итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - 83,83.
После двух дисциплин командного турнира по фигурному катанию лидирующую позицию занимают США – 20 очков, далее идут сборная России – 17 очков и Италия – 14 очков. Он продолжится короткой программой в парном катании.
Ранее сообщалось, что фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира, уступив американцу.
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