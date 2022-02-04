Фигурист Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпийских игр

Российский фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования стартовали в пятницу, 4 февраля.
Кондратюк за прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками и тройным акселем получил 95,81 балла. Первое место занял американец Натан Чен – (111,71 балла), второе место - японец Сема Уно (105,46).
Отмечается, что короткий прокат фигуристов был первой дисциплиной командного турнира. Он продолжится ритм-танцем, где Россию представят чемпионы мира-2021 Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Пока лидирует американская команда - 10 очков, далее идут Япония и Россия.
Ранее актер Борис Смолкин выразил мнение, что его сын-фигурист Глеб не сможет завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
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