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Актер Смолкин сомневается в победе сына-фигуриста на Олимпиаде в Пекине

, 13:59 Источник: kp.ru

Актер Смолкин сомневается в победе сына-фигуриста на Олимпиаде в Пекине
Глеб Смолкин и Диана Дэвис, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Актер Борис Смолкин ответил на вопрос о возможной победе сына Глеба и его партнёрши Дианы Дэвис на зимних Олимпийских играх в Пекине в танцах на льду. Соревнования стартуют 4 февраля. 

«Не думаю, что выступление моего сына Глеба с Дианой принесет стране золото. Таких сумасшедших мыслей у меня нет. Они первый год во взрослом спорте»,- поделился артист.

Смолкин-старший пояснил, что Диана и Глеб еще месяц назад были юниорами. Актер отметил, что обязательно будет болеть за пару фигуристов, но не все зависит от его поддержки.

«Нет сомнения, что золотые медали привезут наши фигуристы. Ребята сильные, многие уже себя зарекомендовали»,- добавил звезда сериала «Моя прекрасная няня».

Ранее сообщалось, что фигурист Алексей Ягудин призвал разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

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