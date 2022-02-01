Алексей Ягудин призвал разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Олимпиаде в Пекине

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1 февраля 2022, 10:49 Источник: Петиция Алексея Ягудина

Алексей Ягудин, фото: vk.com/alexei.yagudin

Знаменитый фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин призвал разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ягудин написал петицию и опубликовал ее на платформе change.org. Призыв олимпийского чемпиона подписали уже более 20 тысяч человек.

"... я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости!" - написал Ягудин.

Фигурист напомнил, что "WADA ввела очередные санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд сократил, которое теперь должно продлиться до конца 2022 года".

Ему "невероятно обидно", что сборная России "опять выступит без флага". "Мы хотим справедливости и равенства на Зимней Олимпиаде в Пекине и на дальнейших соревнованиях! Мы хотим, чтобы все допинговые скандалы, если таковые случались, рассматривались единообразно", - высказался Алексей Ягудин.

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская рассказала, что олимпийская зона в Пекине полностью изолирована от остального мира и похожа на "пузырь", и внутри изолированной зоны человек чувствует себя участником "какого-то достаточно жесткого эксперимента".

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