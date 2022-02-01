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Олимпийская чемпионка Вайцеховская заявила, что зона ОИ в Пекине полностью изолирована и напоминает «пузырь»

, 10:21

Олимпийская чемпионка Вайцеховская заявила, что зона ОИ в Пекине полностью изолирована и напоминает «пузырь»
маски, pixabay.com

Олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская рассказала утром во вторник, 1 февраля, что олимпийская зона в Пекине полностью изолирована от остального мира и похожа на "пузырь".

По словам Елены Вайцеховской, за пределами этого "пузыря" течет нормальная жизнь – многие гуляют с детьми, бегают, делают зарядку на открытом воздухе, причем далеко не все люди носят маски.

Олимпийская чемпионка в беседе с RT уточнила, что внутри изолированной зоны человек чувствует себя участником "какого-то достаточно жесткого эксперимента", поскольку присутствует постоянный страх получения положительного теста на COVID-19. 

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