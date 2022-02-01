Олимпийская чемпионка Вайцеховская заявила, что зона ОИ в Пекине полностью изолирована и напоминает «пузырь»
1 февраля 2022, 10:21
Олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская рассказала утром во вторник, 1 февраля, что олимпийская зона в Пекине полностью изолирована от остального мира и похожа на "пузырь".
По словам Елены Вайцеховской, за пределами этого "пузыря" течет нормальная жизнь – многие гуляют с детьми, бегают, делают зарядку на открытом воздухе, причем далеко не все люди носят маски.
Олимпийская чемпионка в беседе с RT уточнила, что внутри изолированной зоны человек чувствует себя участником "какого-то достаточно жесткого эксперимента", поскольку присутствует постоянный страх получения положительного теста на COVID-19.
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