Российская биатлонистка Валерия Васнецова накануне открытия Олимпийских игр сдала два положительных теста на COVID-19

Член российской сборной по биатлону Валерия Васнецова сдала два положительных теста на COVID-19, в связи с чем Союз биатлонистов России (СБР) обратился в оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине с просьбой о ее замене.
«СБР и ОКР (Олимпийский комитет России — ред.) в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону. Причина замены - два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель»,- говорится в заявлении СБР, опубликованном в воскресенье на его сайте.
Ранее сообщалось, что Васнецова не смогла вылететь в Пекин вместе со сборной из-за проблем с QR-кодом. 28 января проблема была решена, и она благополучно прилетела в Китай.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.