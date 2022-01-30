Российская биатлонистка Валерия Васнецова накануне открытия Олимпийских игр сдала два положительных теста на COVID-19

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30 января 2022, 19:21 Источник: "Интерфакс"

Валерия Васнецова, Alexander Shemetov/globallook.com

Член российской сборной по биатлону Валерия Васнецова сдала два положительных теста на COVID-19, в связи с чем Союз биатлонистов России (СБР) обратился в оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине с просьбой о ее замене.

«СБР и ОКР (Олимпийский комитет России — ред.) в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону. Причина замены - два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель»,- говорится в заявлении СБР, опубликованном в воскресенье на его сайте.

Ранее сообщалось, что Васнецова не смогла вылететь в Пекин вместе со сборной из-за проблем с QR-кодом. 28 января проблема была решена, и она благополучно прилетела в Китай.

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