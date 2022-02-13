Российская конькобежка Голикова заняла третье место на Олимпиаде в Пекине

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу в забеге на 500 метров на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка принесла национальной команде 17-ю медаль.
Первое место заняла участница американский сборной Эрин Джексон (37,04 секунды), второе - конькобежка из Японии Михо Такаги (+0,08).
Голикова пробежала дистанцию за 37,21 секунды. Россиянка Дарья Качанова финишировала восьмой, а Ольга Фаткулина — десятой.
Ранее сообщалось, что российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен финишировал с результатом 40,431 секунды.