Российская конькобежка Голикова заняла третье место на Олимпиаде в Пекине

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13 февраля 2022, 18:05

Ангелина Голикова, фото: Soenar Chamid/AFLO/Globallookpress.com

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу в забеге на 500 метров на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка принесла национальной команде 17-ю медаль.

Первое место заняла участница американский сборной Эрин Джексон (37,04 секунды), второе - конькобежка из Японии Михо Такаги (+0,08).

Голикова пробежала дистанцию за 37,21 секунды. Россиянка Дарья Качанова финишировала восьмой, а Ольга Фаткулина — десятой.

Ранее сообщалось, что российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен финишировал с результатом 40,431 секунды.