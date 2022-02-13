Российская фигуристка Камила Валиева даст показания в суде о положительной допинг-пробе по видеосвязи

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13 февраля 2022, 16:12 Источник: РИА Новости Спорт

Камила Валиева, Li Yibo/globallook.com

В Пекине началось заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Закрытое заседание суда проходит в конференц-зале пекинского отеля.

По словам генерального секретаря суда Матье Риба, которые приводит AP, сама спортсменка даст показания по видеосвязи.

Как сообщалось, решение по делу о допуске Камилы Валиевой для участия в личных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля. Соревнования в женском одиночном разряде начнутся 15 февраля.

Вердикт по делу российской спортсменки вынесут арбитры из Италии, США и Словении.