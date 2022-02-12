Спортивный арбитражный суд объявит решение по делу Камилы Валиевой 14 февраля — вердикт вынесут судьи из Италии, США и Словении

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12 февраля 2022, 15:35 Источник: Sports.ru

Камила Валиева, Lan Hongguang/globallook.com

Решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине, будет вынесено, скорее всего, 13 февраля, однако до сведения сторон его донесут 14 февраля, накануне старта соревнований по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Об этом говорится в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

Заседание выездной панели CAS состоится в онлайн-формате. Названы имена арбитров, которые вынесут вердикт: президент — Фабио Иудика (Италия), судьи — Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).

Решение, которое CAS вынесет по делу Валиевой, будет касаться только дальнейшего ее участия в Олимпиаде. Вопросы возможной дисквалификации спортсменки и судьбы золота российских фигуристов в командном турнире будут приниматься позднее, после расследования инцидента с положительной допинг-пробой, сданной спортсменкой в декабре.

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении окружения Камилы Валиевой.