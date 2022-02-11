РУСАДА иницировало расследование в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой

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11 февраля 2022, 17:55 Источник: "Интерфакс"

Этери Тутберидзе и Камила Валиева, Dmitry Golubovich/globallook.com

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпийских играх в Пекине. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба агентства.

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования - выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», - говорится в сообщении.

Валиева тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что в пробе спортсменки, взятой 25 декабря, был обнаружены следы запрещенного вещества в микро-дозе. РУСАДА наложило на нее временное отстранение, которое впоследствии было снято. Всемирное антидопинговое агентство оспорило это решение.

Теперь спортсменка ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое должно быть вынесено до 15 февраля - начала соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в женском одиночном разряде. По итогам выездной панели CAS будет решено, сможет ли она выступить на соревнованиях.