Американская журналистка Кристин Бреннан атаковала дочь Этери Тутберидзе вопросами о допинге Камилы Валиевой

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12 февраля 2022, 20:05 Источник: Sports.ru

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Darryl Dyck/globallook.com

Журналистка USA Today Кристин Бреннан на Олимпиаде в Пекине атаковала дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диану Дэвис вопросами о допинге Камилы Валиевой.

Диана вместе со своим партнером Глебом Смолкиным выступают в танцах на льду. Это первый олимпийский старт молодой пары. Откатав в субботу короткую программу, они заняли 14 место. В микст-зоне после проката журналистка начала задавать паре вопросы о допинговом скандале в сборной.

Смолкин заявил, что они не желают говорить на эту тему. «Это не моя работа, я здесь не для этого», - сказал спортсмен, назвав Валиеву великой фигуристкой и пожелав ей всего наилучшего. Однако Бреннан не успокоилась на этом и стала расспрашивать, каково было паре выступать на фоне допингового скандала в сборной. На эту тему Смолкин говорить тоже не стал. Тогда журналистка обратилась к Диане с просьбой высказаться о Камиле, а когда та промолчала, поинтересовалась, умеет ли фигуристка вообще разговаривать, в том числе по-английски. «Да. Но не с вами и не по этому вопросу», - ответил за партнершу Смолкин.

Диана Дэвис — дочь Этери Тутберидзе, в группе которой тренируется Валиева.