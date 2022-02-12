Первый президент WADA Паунд призвал Россию не участвовать в Олимпийских играх до решения своих проблем

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12 февраля 2022, 12:35 Источник: Reuters

ОИ-2022 в Пекине, фото: Fei Maohua/XinHua/Globallookpress.com

Бывший президент Всемирного Антидопингового Агентства (WADA) Ричард Паунд, комментируя допинговый скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх в Пекине, предложил российской сборной взять перерыв.

«У вас есть проблема. Возьмите таймаут на одну-две-три Олимпиады, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они совершенно не раскаялись»,- высказал он.

Паунд отметил, что русские не привыкли признавать ошибки, но при этом готовы обжаловать любое решение. По его словам, было слишком мягким подходом позволить сборной выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что Федерации фигурного катания на коньках окажет всестороннюю помощь для защиты прав Камилы Валиевой.

Спортсменка заняла первое место в короткой программе на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.