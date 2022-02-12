Александр Горшков: Федерация фигурного катания на коньках окажет всестороннюю помощь для защиты прав Камилы Валиевой

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12 февраля 2022, 10:00 Источник: Эхо Москвы

Камила Валиева, фото: Li Yibo/XinHua/globallookpress.com

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, легендарный фигурист Александр Горшков заявил, что в организации не сомневаются в честности фигуристки Камилы Валиевой. Он заверил, что федерация окажет всестороннюю помощь для защиты прав спортсменки.

Как отметил Горшков, по делу Валиевой необходимо тщательное разбирательство, поскольку "вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов". Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, и что же все-таки происходило с взятой 25 декабря прошлого года допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию.

Александр Горшков подчеркнул, что для защиты прав Камилы Валиевой и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы.

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